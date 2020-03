Koronawirus i wybory. "Sueddeutsche Zeitung" o Polsce: "Blisko zamachu stanu"

Niedemokratyczne trwanie przy wyborach

Jak dodaje, "do absolutnej władzy Kaczyńskiemu brakuje już niewiele - jedynie kontroli nad Sądem Najwyższym", która zostanie zapewniona, gdy tylko skończy się kadencja obecnej prezes tego sądu i zainstalowany zostanie lojalny następca.

"UE stoi bezczynnie z boku"

"Były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień uważa, że Polska jest na drodze do dyktatury. To może być przesada. Jednak kraj ten wykazuje cechy autorytarnego reżimu. Szczególnie gorzkie jest to, że demokratyczny związek, jakim jest Unia Europejska - tak jak poprzednio w przypadku Węgier - zareagowała za późno albo wcale. A teraz w czasach koronawirusa bezczynnie stoi z boku” - komentuje Hassel.