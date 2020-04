Koronawirus i wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin ujawnił, co Jarosław Kaczyński sądzi o Jadwidze Emilewicz

- W tej chwili każdy z nas bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Mam zaufanie do swoich współpracowników (...). Gdybym był na sali, głosowałby przeciw - uznał, komentując trwające w Sejmie prace . Podkreślił, że Porozumienie robi wiele, by nie doszło do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy.

Wybory prezydenckie i koronawirus. Gowin prostuje "fake newsy"

- Skrajną nieodpowiedzialnością byłoby teraz doprowadzenie do rządu mniejszościowego; konieczne byłyby wtedy wybory parlamentarne - zaznaczył. I dodał: "nie jest tak, że mam żal do kogokolwiek, jeśli już, to do siebie, że nie byłem zbyt przekonujący, by zmienić nastawienie polityków wszystkich opcji".