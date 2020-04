Koronawirus i wybory 2020. Beata Szydło broniła 500 plus i apelowała do przeciwników Andrzeja Dudy

Wybory prezydenckie odbędą się w maju - wszystko na to wskazuje. Rząd nie chce ich przełożyć, żaden z kandydatów nie wycofał się ze startu. Szefowa sztabu Andrzeja Dudy zorganizowała konferencję prasową, na której podkreśliła, że wybory będą bezpieczne i powinny zostać przeprowadzone jak najszybciej.

Powód? Jak tłumaczyła Beata Szydło, czas zakończyć kampanię i zająć się najważniejszym - gospodarką. Apelowała do pozostałych kandydatów, by przestali mówić o wyborach. - Apeluję, by zechcieli brać udział w pracach nad ustawami, które przygotowuje rząd, dotyczącymi wsparcia gospodarki - mówiła.