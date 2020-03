Koronawirus i opinie Polaków. Ogromne zaskoczenie w sondażu dotyczącym epidemii

Najwięcej ankietowanych oceniło, że najlepiej w starciu z koronawirusem sprawdziłby się jako prezydent Andrzej Duda (40,90 proc.). Drugie miejsce w zestawieniu zajął lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (11,17 proc.). Co ciekawe, kandydatka na prezydenta z Koalicji Obywatelskiej - Małgorzata Kidawa-Błońska - zajęła dopiero trzecie miejsce z wynikiem 9,82 proc.

Sondaż. Jeden z kandydatów może wygrać w I turze

Wybory prezydenckie 2020 mają odbyć się w maju. O ile koronawirus nie pokrzyżuje nam planów, to wtedy pójdziemy wybrać prezydenta na kolejne 5 lat. Kogo obecnie Polacy najchętniej widzieliby w tej roli?

Z badani wynika, że 46,45 proc. obywateli chciałoby ponownej prezydentury Andrzeja Dudy. Drugie miejsce należy do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (17,91 proc.), a trzecie do Władysława Kosiniaka-Kamysza (8,13 proc.). To wyniki, w których uwzględniono osoby niezdecydowane.