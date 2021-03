Koronawirus. Holandia: nielegalna prostytucja kwitnie w lockdownie

Pandemia. Dwa razy więcej donosów w Holandii

COVID-19 w Holandii. Podejrzane hotele

- Takie surowe kary to wyjątek. Zwykle na hotel nakłada się karę finansową, rzadko kiedy się go zamyka. Podejrzewam, że to oznacza, że skala nielegalnej prostytucji musiała być tu bardzo duża - powiedziała w wywiadzie dla NOS Celine Verheijen z organizacji Defense for Children, organizującej m.in. szkolenia dla hoteli i kempingów z tego jak rozpoznać proceder nielegalnej prostytucji.