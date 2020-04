Koronawirus. Hiszpania z dramatycznym bilansem. "Wysyłają nas na wojnę bez broni"

O 864 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformował resort zdrowia tego kraju. To najwyższa do tej pory liczba zgonów w ciągu dnia. Tym samym liczba osób zmarłych w Hiszpanii z powodu COVID-19 wzrosła do 9053 - wyjaśnia PAP w serwisie poświęconym koronawirusowi.