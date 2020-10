Koronawirus. Hiszpania notuje po 10 tys. zakażeń. Portugalia najwięcej od miesiąca

Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi już 835 901 przypadków. W porównaniu do wtorku to więcej o 10 491. W ciągu ostatnich dwóch tygodniu w kraju odnotowano ponad 121 tys. zachorowań. Wzrasta również liczba ofiar. W ciągu ostatniej doby zmarło 76 osób. Łączna liczba zgonów wynosi już 32 525 osób.

Koronawirus. Hiszpania wkracza w drugą falę?

We wtorek odnotowano z kolei 261 zgonów, najwięcej podczas drugiej fali COVID-19 - podaje elpais.com. Za 120 z nich również Madryt. Potwierdzono również 11 988 zakażeń. Ponad 40 proc. łóżek na intensywnej terapii zajmują pacjenci, u których potwierdzono SARS-CoV-2. Hiszpanie coraz bardziej niepokoją się liczbami, które są coraz wyższe od momentu opanowania pierwszej fali. Doszło do tego po surowym lockdownie, który miał miejsce od marca do maja.

Koronawirus. Portugalia. Duży wzrost zakażeń

Powody do niepokoju mają również w Portugalii. Portal sapo.pt donosi o 944 zakażeniach, gdy dzień wcześniej było ich 427. To najwyższa liczba od początku lipca. Łącznie zakażonych koronawirusem zostało już 81 256. Przez ostatnią dobę zmarło też 8 osób, przez co liczba zgonów wynosi obecnie 2 040 osób. 764 osoby są hospitalizowane, z czego 104 znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. Najwięcej zachorowań potwierdzono w przedziale wiekowym od 30 do 39 roku życia.