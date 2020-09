Koronawirus. Madryt z nowymi obostrzeniami. Zakaz dotyczy domów

Do tej pory zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 10 osób obowiązywał jedynie w przestrzeni publicznej - wyjaśnia PAP w serwisie poświęconym koronawirusowi. Przepisy rozszerzono na spotkania w prywatnych domach, bo według służb to tam dochodzi do większości nowych zakażeń SARS-CoV-2.