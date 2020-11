Koronawirus. Francja. Ponad 40 tys. nowych zakażeń

Do tej pory najwyższy dobowy przyrost zakażeń odnotowano w poniedziałek, kiedy to zdiagnozowano aż 52 518 infekcji.

Koronawirus. We Francji kolejny lockdown

Kilka dni temu we Francji wprowadzono lockdown. Narodowa kwarantanna ma potrwać do 1 grudnia. Do tego czasu można wyjść z domu tylko w celach zawodowych, medycznych albo by opiekować innymi lub zrobić zakupy. Każdy będzie musiał posiadać certyfikat wyjścia z domu, uzasadniający jego wyjście.