Koronawirus Francja. Pomimo epidemii zorganizowali imprezę na 500 osób

To największa nielegalna impreza jaką wykryła francuska policja od początku epidemii koronawirusa. Funkcjonariusze trafili na nią przypadkowo w weekend, choć nie było to bardzo trudne. Impreza była huczna, towarzyszyła jej głośna muzyka, tańce, alkohol i narkotyki. Co więcej została zorganizowana w lokalu, który w żaden sposób nie był przeznaczony na przyjęcie takiej ilości osób.