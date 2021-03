Koronawirus. Ekspert o lekach dla chorych na COVID-19

Koronawirus. Ekspert: heparyna działa nie tylko przeciwzakrzepowo

Jak dodał, heparyna działa nie tylko przeciwzakrzepowo. - Ukazało się kilka prac, w których zaobserwowano, że heparyna blokuje przyczepiania się kolca wirusa do receptora na komórkach. I choć nie jest to lek przeciwwirusowy, to powstrzymuje dzięki temu szybsze namnażanie się wirusa - podkreślił dr Ligocki. Dodał, że jest to bardzo istotne, ponieważ, gdy wirus dostanie się do organizmu w dużej ekspozycji, to może wywołać cięższą postać infekcji.