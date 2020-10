Koronawirus. Donald Trump: w najbliższym czasie będzie dostępny bezpłatny lek na COVID-19

Trump wrócił do Białego Domu

Republikanin po raz kolejny wini Państwo Środka za wybuch epidemii, nazywając koronawirusa "chińskim wirusem". - Chcę żebyście dostali to samo lekarstwo i to za darmo. Nie będziecie płacić. To nie wasza wina. To wina Chińczyków. I Chińczycy zapłacą wielką cenę za to, co zrobili naszemu krajowi. Zapłacą wielką cenę za to, co zrobili światu - zapewnia Donald Trump.