Koronawirus. "Die Welt" chwali Polskę. Bartosz Arłukowicz komentuje

Niemiecki dziennik "Die Welt" pochwalił Polskę za szybkie tempo szczepień, a przy tym pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień Michała Dworczyka. Co na to były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz? - Chciałbym, że Polska szczepiła i wyszczepiła jak najszybciej wszystkich obywateli, którzy to szczepienie powinni przyjąć. Bardzo bym chciał, żeby w tym samochwaleniu się i samowielbieniu rządu zauważono, że w Polsce nadal nie są zaszczepieni ludzie z rakiem. Chiałbym też usłyszeć rzetelną odpowiedź, dlaczego nie zakupiono szczepionek - komentował w programie "Tłit".

