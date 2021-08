Koronawirus. Delta coraz bardziej zakaźna. Wiceminister pokazuje liczby

Czwarta fala koronawirusem niebawem dotrze do Polski. Odpowiadać ma za nią wariant Delta. - Ta mutacja dominuje nie tylko w Europie, ale także w naszym kraju. Obecnie mamy 316 przypadków Delty, odpowiada to mniej więcej 80 proc. wszystkich mutacji obecnych w Polsce. Wcześniejsza mutacja brytyjska Alfa odpowiada obecnie za 12,5 proc. wszystkich zakażeń. Oprócz tego mamy jeden przypadek Lambdy. Ta mutacja jest nowa i pod bacznym nadzorem Światowej Organizacji Zdrowia - mówił w programie "Newsroom" WP Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia zapewnił, że system ochrony zdrowia jest gotowy na "wyłapanie" wszystkich mutacji. - Mamy ponad 11 laboratoriów, które na bieżąco badają pojawiające się nowe mutacje. Mamy interaktywną mapę, która pokazuje lokalizację nowych mutacji. Jesteśmy dobrze przygotowani do monitorowania i lokalizowania nowych ognisk - dodał polityk. Najwięcej nowych przypadków Delty - jak mówił Kraska - odnotowano na północy Polski, a także w województwie wielkopolskim oraz mazowieckim.