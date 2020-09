Koronawirus. Dariusz Piontkowski o sytuacji w szkołach

Szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski na antenie Polskiego Radia 24 odniósł się do sytuacji w polskich szkołach w obliczu rosnących statystyk zakażeń koronawirusem.

Koronawirus. Lekcje po 30 minut

Piontkowski poinformował, że MEN podjęło decyzję o wprowadzeniu możliwości skrócenia lekcji z 45 do 30 minut. Co ważne, dotyczy to wyłącznie lekcji odbywających się w trybie zdalnym. Lekcje w trybie stacjonarnym w dalszym ciągu trwać będą 45 minut. Ponadto wprowadzona zostanie możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych w trybie zdalnym. Takie lekcje mają obywać się na wniosek rodziców.