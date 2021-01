Koronawirus. Czy Jarosław Kaczyński już się zaszczepił? Radosław Fogiel mówi, jak jest

- Ten temat wraca jak bumerang. Za każdym razem to próba odwrócenia uwagi od czegoś. Kilka dni temu była to próba odwrócenia uwagi od skandalu na WUM. Odpowiem jeszcze raz bardzo wyraźnie: nie, pan prezes Jarosław Kaczyński jeszcze się nie zaszczepił - oznajmił zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit". - Prezes Jarosław Kaczyński ma zamiar się zaszczepić, zgłosił po 15. stycznia chęć zaszczepienia. Czy już się zarejestrował - tu informacji jeszcze nie mam - dodał Fogiel. - Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością - pan prezes Jarosław Kaczyński nie zaszczepił się jeszcze, nie ma zamiaru się zaszczepić poza kolejnością, ma zamiar się zaszczepić, bo wie, jakie to jest ważne - nie tylko dla niego, ale dla jego otoczenia również - podkreślił polityk PiS.

Rozwiń