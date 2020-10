Koronawirus. Czechy. Znów ponad 14 tysięcy nowych przypadków

Koronawirus w Czechach. Pomogą wojskowi lekarze z NATO i UE

W czwartek rząd Czech zgodził się, by do kraju przyjechało 300 wojskowych lekarzy z krajów NATO i Unii Europejskiej. Minister obrony Lubomir Metnar poinformował też, że pod koniec przyszłego tygodnia do Czech przyjedzie 28 medyków z amerykańskiej Gwardii Narodowej ze stanów Teksas i Nebraska. Dodał, że trwają też rozmowy o udziale w powstrzymywaniu epidemii przez żołnierzy z Niemiec.

Ograniczono też znacznie możliwość przemieszczania się ludzi. Mieszkańcy Czech mogą wychodzić do pracy, do lekarza lub do sklepu. Mogą też odwiedzić rodzinę lub wyjechać za miasto, np. do lasu lub własnego domku letniskowego.