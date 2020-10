Koronawirus. Czechy. Skompromitowany minister zdrowia straci posadę

Tabloid "Blesk" przyłapał polityka na gorącym uczynku. W środowy wieczór Roman Prymula zajechał rządową limuzyną pod jedną z najbardziej znanych restauracji w Pradze. Chwilę potem dołącza do niego szef klubu parlamentarnego rządowego ANO - Roman Faltynek. Problem w tym, że zgodnie z rozporządzeniem czeskiego rządu od 14 października wszystkie restauracje są zamknięte.

"W czasie, gdy apelujemy do obywateli o przestrzeganie ważnych zasad, gdy nasi pracownicy służby zdrowia walczą na pierwszej linii z koronawirusem, takie zachowanie jest całkowicie nie do przyjęcia. Poprosiłem ministra, aby zrezygnował dobrowolnie. Jeśli tego nie zrobi, jestem gotów go zdymisjonować" - napisał na Twitterze Andrzej Babis.