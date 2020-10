Koronawirus. Czechy. Wpadka ministra zdrowia. Dał się przyłapać bez maseczki, w restauracji, którą zamknął

Panowie spędzają w restauracji kilka godzin: minister zdrowia wychodzi o wpół do dwunastej, Faltynek o wpół do drugiej nad ranem. Obaj bez maseczek.

"Poprzez portale społecznościowe wysyła prośby: 'Proszę, zostańcie w domu!'. Podczas wystąpień telewizyjnych apeluje do Czechów o współpracę w walce z koronawirusem. 'Proszę, pomóż mi w mojej pracy!'. Gromi wszystkich, którzy odmawiają przestrzegania wprowadzanych przez niego obostrzeń. Apeluje, by Czesi nie wychodzili z domu bez potrzeby. 'Idź do pracy, zrób zakupy i idź do domu'. Kilka godzin później minister zdrowia Roman Prymula dosłownie śmieje się w twarz wszystkim tym, którzy przestrzegają obostrzeń" - czytamy na portalu blesk.cz.