Koronawirus. Czechy przedłużają surowe obostrzenia

Te ograniczenia zostały wprowadzone pod koniec grudnia 2020 r. Początkowo przepisy miały obowiązywać do 10 stycznia, jednak zostały one wydłużone do 22 stycznia. Tego samego dnia kończy się stan wyjątkowy, ale niewykluczone, że rząd będzie wnioskował o jego przedłużenie.

W ciągu ostatniej doby w Czechach odnotowano 17 668 przypadków zakażeń koronawirusem. Aktualnie w kraju chorych jest 132 725 osób. Czeskie ministerstwo zdrowia wskazuje na to, że jest to rekord.

Czechy to nie jedyny kraj, który zdecydował się na przedłużenie surowych obostrzeń. Lockdown w Niemczech został przedłużony do 31 stycznia. Władze zdecydowały, że w okręgach o dużej liczbie zakażeń koronawirusem zasięg przemieszczania się powinien być ograniczony do 15 kilometrów wokół miejsca zamieszkania. Ma to dotyczyć regionów, w których w ciągu siedmiu dni występowało ponad 200 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców.