Wideo Najnowsze włochy + 2 andrzej sośnierzkoronawirus oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Koronawirus. Były szef NFZ Andrzej Sośnierz o różnicy między Polską i Włochami. "Inny świat" - Między Europą Zachodnią a blokiem wschodnim przebiega granica w sposobie przechorowywania koronawirusa. To drastyczna różnica - mówi Andrzej... Rozwiń panie doktorze ja wrócę do tego o … Rozwiń Transkrypcja: panie doktorze ja wrócę do tego o czym pan zaczął mówić to zawsze o tej epidemii Mówi pan że to jest jakiś koronawirus wschodni mamy taką pod odmianę tego wirusa i możemy mówić o tym że że kraje naszego regionu trochę inaczej osoby tej zamieszkujące inaczej reagują do tego koronawirusa To jest chyba taki sam bo do nas chyba sprowadzony z Włoch lub z Niemiec na ten pierwszy to z Niemiec a ale z bo chcesz były to co to jest wirus natomiast populacja Wschodnioeuropejska Europy przebiega w tej chwili można podzielić granica w sposobie koronowana koronami między Europą dawnego bloku wschodniego zachodnią to jest drastyczna różnica ten do kilku kilkunastu razy i czemu to zawdzięcza Trudno powiedzieć ale coś wspólnego bardzo ważne to widać wieczek Jolanty wschodnie mają taką sytuację jakby w Polsce a lampy zachodnim i 5700 Ale czym się różnie to jest kwestia właśnie zwiększonej zmniejszonej śmiertelności to jest kwestia przechodzenia tego wirusa łatwiejszej reprodukcji społeczeństw prawdopodobnie nasze populacja są inaczej uodpornione my mieliśmy jednak obowiązkowe szczepienia w tamtym roku a to było i który jest Czy szczepienie którzy sądzą że to też było obowiązkowe mogło na słodką niż krzyżowo i w tej chwili inaczej reagujemy na na wirusa z wierzchu odpornością ale który to czy może inne na odrę szczepienie co spowodowało to wymaga badań naukowych ja tylko tutaj zjawisko jest zupełnie inny dlatego nie można porównywać to co się w Polsce czy jest Włochami Bo te dwie populacja zupełnie inaczej