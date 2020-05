Koronawirus. Bułgaria znosi kwarantannę dla niektórych krajów UE. Skorzysta Polska

Zakaz wjazdu do Bułgarii obowiązuje osoby spoza Unii Europejskiej. Nie dotyczy to jednak obywateli krajów strefy Schengen - San Marino, Andory, Watykanu i Monako. Bułgaria łagodzi restrykcje dotyczące gospodarki po wprowadzeniu marcowych obostrzeń. Otwarte zostały kawiarnie, restauracje, siłownie, teatry oraz zniesiono zakaz podróżowania między miastami. Łącznie w Bułgarii zakażonych zostało 2 499 osób, a 139 zmarło. Do zdrowia wróciły 1 064 osoby.