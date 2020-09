Koronawirus. Anglia wraca z ograniczeniami. Boris Johnson ostrzega przed drugim lockdownem

Koronawirus. Anglia wraca do zaostrzonych ograniczeń. Nowe zakazy mają dotyczyć głównie spotkań. - Jako wasz premier muszę robić to, co konieczne - oświadczył Boris Johnson.

Koronawius. Anglia. Boris Johnson o zaostrzeniu ograniczeń (Photo by Stefan Rousseau- WPA Pool/Getty Images) (Getty Images, Fot: WPA Pool)