Koronawirus. Adam Niedzielski zapowiada: "Czeka nas pewien wzrost zakażeń"

- To oznacza, że czeka nas pewien wzrost zakażeń koronawirusem, pytanie - jak wielki. Sztuką jest utrzymanie go pod kontrolą, co staramy się cały czas robić - przekonywał Niedzielski. Podkreślił, że kluczem do sukcesu w pokonaniu wirusa jest "takie działanie, by wzrost zakażeń pozostawał pod kontrolą".