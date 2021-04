Koronawirus. Adam Niedzielski przekazuje dane o zakażalności wirusem

"Dzisiejsza wartość współczynnika R, informującego o tym ile osób statystycznie zakaża zakażony, dla Polski to 0,89. Nie ma żadnego regionu z wartością powyżej 1,0" - napisał w środowy wieczór Adam Niedzielski. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach: łódzkim (0,99), lubelskim (0,96) oraz opolskim (0,95). Z kolei najniższy wskaźnik "R" jest obecnie na Warmii i Mazurach (0,85) oraz na Mazowszu (0,84).

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu restrykcji do 25 kwietnia - ogłosił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjątkiem będą przedszkola i żłobki: od poniedziałku dzieci wracają do tych placówek. Jednocześnie rząd zdecydował poluzować także restrykcje dla osób uprawiających sport. - Od najbliższego poniedziałku dopuszczamy również możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób - dodał szef Ministerstwa Zdrowia.