Koronawirus. Adam Niedzielski: pandemia zmieniła świat na zawsze

Zdaniem Adama Niedzielskiego dokonała się globalna zmiana. - Mówimy potocznie o kolejnych falach koronawirusa, ale w istocie są to już tak daleko zaawansowane mutacje, że mamy do czynienia ze zdecydowanie różniącymi się chorobami - mówi w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" minister zdrowia.

Urzędnik dodał, że nie chce przez to powiedzieć, że "nigdy nie wrócimy do stylu życia sprzed pandemii". - Na pewno jednak będziemy żyli w atmosferze większego zagrożenia (...). Miejmy nadzieję, że uda nam się sprowadzić zagrożenie do poziomu, który prezentuje grypa - ocenia Niedzielski, który nieco łagodzi swoją wypowiedź sprzed kilku dni.