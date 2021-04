Szczepienia przeciw COVID-19 chronią przed zakażeniem? Minister Niedzielski ujawnia dane

"Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys. osób wykazało dodatni wynik testu na COVID-19, czyli 0,9 proc. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99 proc." - napisał na swoim profilu na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.