Koronawirus. Adam Niedzielski o szczepionkach i obostrzeniach

Koronawirus. Minister zdrowia: Rozumiem lęki

Szef MZ odniósł się do informacji o tym, że nie wszyscy pracownicy systemu ochrony zdrowia zapisują się na mające rozpocząć się 27 grudnia szczepienia. Niedzielski podkreślił, że Ministerstwo Zdrowia będzie starało się rozwiać wszelkie wątpliwości wokół szczepień i podkreślił, że w tej sprawie konieczne jest odwołanie się do rozsądku.

- Rozumiem lęki i będziemy starali się je wyjaśniać. Mam nadzieję, że rzetelne dokumenty będą do tego wystarczające. Na pewno dla tych, którzy kierują się racjonalnością, bo wiem że nie wszyscy są przy tym temacie racjonalni - powiedział Adam Niedzielski.

Koronawirus. Szczepionki będą się marnować?

Minister zdrowia odniósł się również do informacji, że część szczepionek może się zmarnować z uwagi na wielkość ampułek. Niedzielski potwierdził, że istnieje takie ryzyko, ale rząd robi wszystko, by proces logistyczny pozwolił na uniknięcie takich sytuacji. - Jak się otworzy ampułkę, to czas zaczyna płynąć, ale będziemy się starali zoptymalizować tę liczbę szczepionek - powiedział.