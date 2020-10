Koronawirus. Adam Niedzielski jest przerażony

Słowa szefa resortu zdrowia mogą być komentarzem do metod, do jakich uciekają się niektórzy właściciele biznesów objętych rządowymi obostrzeniami. Wśród nich znalazły się np. kluby fitness i siłownie. W Krakowie jeden z klubów fitness mianował się "kościołem zdrowego ciała", a zamiast standardowych usług sportowych oferuje "nabożeństwa". Ponadto klub otworzył sklep ze sprzętem do ćwiczeń, w którym można do woli testować oferowane przyrządy.