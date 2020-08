Koronawirus: 595 zarażonych. Komentarze specjalistów

Tym razem najwięcej, bo aż 150 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, odnotowano w województwie mazowieckim. Tym samym zdeklasowało ono przodujące do tej pory w liczbie zachorowań województwa śląskie i małopolskie. Jednak jak twierdzą nasi rozmówcy, nie oznacza to, że problem w tych dwóch regionach został opanowany.

- Poniedziałkowy wynik to raczej chwilowe zawirowanie. W weekendy robi się mniej testów, to i wynik jest niższy - mówi dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wtóruje mu profesor Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: - W weekendy ludzie się bawią albo spędzają czas z rodziną. Nie zajmują sobie głowy gorszym samopoczuciem. Wolą zgłaszać problemy w poniedziałki - komentuje.

Nasi rozmówcy dodają, że zmiana na pierwszym miejscu wśród województw z największą liczbą zarażeń nie musi być trwała. - Wiemy skąd biorą się zakażenia we wszystkich tych województwach. Śląsk to zakłady pracy i ich odpryski. Małopolska - wesela, a Mazowsze to taki kociołek, gdzie ciągle przyjeżdża ktoś z innych regionów Polski - mówi nam profesor Gut.