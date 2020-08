Koronawirus w Polsce i na świecie. Nowe ognisko w klubie ze striptizem w Toronto

Zakażenia koronowirusem u pracownika klubu ze striptizem Brass Rail Tavern w Toronto wykryto na początku sierpnia. Jak zauważa cbc.ca, stało się to zaledwie kilka dni po tym, jak lokal ponownie otwarto po poluzowaniu obostrzeń związanych z pandemią.

Z ustaleń kanadyjskich inspektorów sanitarnych wynika, że pracownik klubu mógł mieć kontakt z co najmniej 550 osobami. Służby starają się teraz dotrzeć do osób, które mogły być zagrożone, ale po sprawdzeniu adresów okazało się, że wielu klientów podało fałszywe dane w ankiecie rozdawanej przed wejściem do klubu.