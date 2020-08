Koronawirus: 50 milionów maseczek trafi do szkół. Kto będzie je nosić?

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk był gościem programu "Jeden na jeden" na antenie TVN24. Dworczyk pytany był m.in. o powrót dzieci i młodzieży do szkół oraz rekonstrukcje rządu. Minister ocenił, że szef MEN Dariusz Piontkowski "wyśmienicie" przygotował szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego, jednak nie odpowiedział na pytanie, czy Piontkowski zachowa posadę po rekonstrukcji rządu.

Podobnie jak w przypadku pytania, czy Mateusz Morawiecki zostanie jesienią wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, Dworczyk zasłaniał się brakiem kompetencji. Szef KPRM nie odpowiedział też na pytanie, o które ministerstwa rząd zostanie odchudzony podczas rekonstrukcji. Ograniczył się do stwierdzenia, że powstanie kilku "superministerstw" przyspieszyłoby podejmowanie decyzji w newralgicznych dla państwa sprawach.

Koronawirus: na jak długo wystarczą maseczki?

Konkretna odpowiedź padła za to w sprawie liczby maseczek, jakie mają trafić do polskich szkół. Będzie ich 50 milionów. Jak powiedział w rozmowie z "Super Expressem" szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz MEN potrzebuje 4 milionów maseczek dziennie. Gdyby obliczenia Broniarza okazały się prawdziwe, oznaczałoby to, że ministerstwo jest przygotowane na nieco ponad 12 dni roku szkolnego.