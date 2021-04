Koronaiwrus. Fatalne wieści z Indii: Nowe dobowe rekordy zgonów i zakażeń. W szpitalach brakuje już miejsc

Indie. Ponad 300 tys. nowych zakażeń dziennie

W ciągu minionego tygodnia w Indiach niemal każdego dnia odnotowywano ponad 300 tys. zakażeń COVID-19 dziennie. Doprowadziło to do niemal całkowitego paraliżu służby zdrowia, która dodatkowo zmaga się z niedoborami tlenu i brakiem leków.

Z kolei dramatycznie rosnąca liczba ofiar śmiertelnych, która w Indiach przekroczyła od początku pandemii 200 tys., stawia na granicy wydolności tamtejsze krematoria. Jak podaje Reuters, w New Delhi karetki ustawiały się godzinami w kolejce, aby zabrać ofiary COVID-19 do prowizorycznych krematoriów znajdujących się w parkach i na parkingach, gdzie ciała palono na rzędach stosów pogrzebowych.

Koronawirus. Ludzie wykupują leki i wykorzystują znajomości

Jak przyznaje w rozmowie z PAP dr Ravi Sharma, który prowadzi prywatną przychodnię we wschodnim Delhi, odsyłanie pacjentów do szpitali to jego codzienność - Cały czas odsyłam pacjentów do szpitali - tłumaczy lekarz. - Po wielu godzinach wracają błagając o leki. Trudno im wytłumaczyć, że nic nie mogę zrobić i wymagają leczenia w szpitalu – przyznaje dr Sharma.