Spóźniła się na koronację? Brytyjski tabloid pisze o Kamilli

- Trudno jest patrzeć na Karola i Camillę z bliska, jak miałam okazję wiele razy, i nie mieć poczucia, że powinni być razem od początku. To dziwna historia miłosna, ale to jest historia miłosna. Oni są bardzo dobrze dopasowani - mówi Catherine Mayer, autorka biografii Karola "Charles: the Heart of a King".