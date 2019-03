Kornel Morawiecki ogłasza swój start w wyborach do Brukseli

"Chcemy Europy pierwszej w świecie" - zapowiedział w środę Kornel Morawiecki, lider ugrupowania Wolni i Solidarni. Marszałek senior zamierza startować ze wspólnej listy z Komitetem Wyborczym „Jedność Narodu” Romualda Starosielca.

Wizja wyborcza

"Chcemy Europy pierwszej w świecie, wielkiej Europy od Atlantyku do Pacyfiku ze Wschodem, z Rosją, wielkiej Europy demokratycznej, duchowej" - zapowiadał na konferencji prasowej Kornel Morawiecki. Jak zaznacza sam marszałek senior, "da to pokój z Rosją, a Polska w środku tej Europy będzie spoiwem - duchowym, historycznym i geograficznym".

Problemy zdrowotne

Ojciec premiera poddał się operacji wycięcia zmian nowotworowych, zabieg się udał. Jednak na początku marca, sam Morawiecki przyznał, że najprawdopodobniej będzie musiał poddać się chemioterapii "Miałem szczegółowe badania co do tego, czy serce wytrzyma chemię, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystko po to, żeby nie było nawrotu raka, bo to często się odbywa niestety" - przyznał w rozmowie z tabloidem.