Ma 77 lat i kontrowersyjne opinie. Kornel Morawiecki: "chciałbym zostać europosłem"

Kornel Morawiecki nie przekazał pałeczki synowi. Obaj działają w polityce. Mateusz Morawiecki pełni ważną funkcję - stoi na czele rządu. Z kolei jego ojcu najwyraźniej nie wystarcza bycie szeregowym posłem i marszałkiem seniorem. Chce do Parlamentu Europejskiego.

Przypomnijmy, że Kornel Morawiecki twierdzi, że w polskim i europejskim interesie jest, by "dążyć do wielkiej Europy z Rosją". Co na to jego syn? - Bardzo kocham mojego ojca, ale kompletnie się z nim nie zgadzam i uważam, że prezentuje błędne patrzenie na te relacje. Rosja uderza w Polskę na bardzo wielu polach, trudno tego nie zauważyć. Jestem diametralnie innego zdania niż marszałek senior. Jego poglądy są w moim odczuciu błędne i niewłaściwe - mówił wcześniej "Do Rzeczy" premier Mateusz Morawiecki.