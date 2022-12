Korea Północna znów straszy świat. Seul z niepokojącymi danymi

Korea Północna znów wystrzeliła rakietę, ogładzając przełom. Tym razem, jak przekazała Północnokoreańska agencja informacyjna - KCNA, w niedzielę został przeprowadzony "ważny test" w ramach prac nad stworzeniem satelity szpiegowskiego, który ma być gotowy do kwietnia przyszłego roku. Należąca do Pjongjangu agencja prasowa opublikowała również dwa nieruchome obrazy, na których można zauważyć wystrzelony pocisk i rzekomy obraz nadesłany z satelity. Ma on być jasnym dowodem na to, że urządzenie działa. Żaden z tych obrazów nie został jednak niezależnie zweryfikowany. Według rządu z Seulu, nie ma "ostatecznej pewności czy, aby na pewno była to satelita. Rzecznik południowokoreańskich szefów sztabów Kim Jun-rak dodał także, że wywiad południowokoreański i amerykański dokładnie analizuje szczegóły z ostatnich dni. Wstępne raporty obu stron sugerują wystrzelenie przez Pjongjang "rakiety balistycznej". Pjongjang wystrzelił w 2022 roku rekordową liczbę pocisków balistycznych.