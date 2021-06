Korea Północna. Zdjęcia Kim Dzong Una wywołały poruszenie. "Wyszło mu na zdrowie"

Po tym, jak świat obiegło zdjęcie, na którym widać wyraźnie chudszego Kim Dzong Una pojawiło się wiele spekulacji na temat stanu zdrowia przywódcy Korei Północnej. Zdaniem dra Oskara Pietrewicza z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych nie ma powodów do obaw. - Zawsze to skupia uwagę mediów, bo faktycznie Kim Dzong Un jest bardzo charakterystyczną postacią, więc można powiedzieć, jaki jest Kim Dzong Un każdy widzi. Ja jestem bliższy temu, ale to jest moja osobista opinia, że jemu to na zdrowie wyszło raczej, a nie, że ma jakieś problemy zdrowotne – stwierdził ekspert PISM. Dodał też, że nie należy wierzyć w różnego rodzaju plotki. - Przed tymi narracjami o problemach zdrowotnych bardzo bym przestrzegał. One były rozsiewane przez naprawdę bardzo mało wiarygodne źródła. Donosiły o tym portale, które rozsiewają naprawdę bardzo plotkarskie doniesienia na temat Korei Północnej. O stanie zdrowia Kim Dzong Una może wiedzieć co najwyżej parę osób na świecie, więc przepraszam, ja niestety do tych osób się nie zaliczam – powiedział gość "Newsroom" WP dr Oskar Pietrewicz.