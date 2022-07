Korea Północna wyśle ​​robotników do odbudowy okupowanej Ukrainy. Rosjanie zapraszają do Donbasu

NK News przytacza wypowiedź Go Myong-hyun, pracownika naukowego Asan Institute for Policy Studies w Seulu. Powiedział on, że współpraca gospodarcza Rosji i Korei Północnej potwierdza, że dawno przestały się liczyć jakiekolwiek zasady etyczne. Rosja uczestniczyła bowiem w uchwalaniu na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ sankcji wobec Korei, które teraz sama łamie.