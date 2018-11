Korea Północna: Testy nowej broni, Kim Dzong Un zadowolony

Akademia Nauk Obrony Narodowej Korei Północnej przeprowadziła pod obserwacją Kim Dzong Una testy nowej broni. Przebiegły one pomyślnie, z czego przywódca był bardzo zadowolony. Nie podano jednak szczegółów na temat broni i przebiegu testów. USA uważa, że to nie była broń atomowa.

Informację o testach nowej broni podała agencja KCNA, która określała ją jako "taktyczną". Z kolei agencja Yonhap nową broń nazywa "strategiczną". Kim Dzong Un miał "nie ukrywać radości z wyników testów". - Dzisiejszy rezultat jest kolejną demonstracją naszych szybko rozwijających się zdolności obronnych całego regionu i przełomem we wzmacnianiu naszych zdolności bojowych - mówił przywódca Korei Północnej w rozmowie z agencją KCNA.

Testy nowej broni to efekt wcześniej kilkulatnich prac, które nadzorował Kim Dzong Il, poprzedni lider Korei Północnej.

Stany Zjednoczone są przekonane, że testowana przez Koreę Północną broń nie jest atomowa. Associated Press twierdzi, że gdyby doszło do prób z bronią nuklearną lub pociskami rakietowymi, mocno zachwiałoby to rozmowy między Pjongjangiem a Waszyngotnem. - Jesteśmy przekonani, że obietnice te zostaną dotrzymane - mówił rzecznik Departamentu Stanu USA.