Korea Północna objęta następnymi sankcjami. Donald Trump pisze o "15 do 0"

Nowe sankcje są wymierzone przede wszystkim w dostawców ropy naftowej dla reżimu Kim Dżong Una. ONZ zdecydowała też o ograniczeniu możliwości zatrudniania za granicą pracowników z Korei Północnej.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ została przygotowana przez USA i przyjęta przy wsparciu Chin. Jak zauważa agencja AFP, są to już trzecie w tym roku sankcje na Koreę Północną i zostają nałożone w chwili, kiedy ani Waszyngton, ani Pjongjang nie próbują zażegnać napięcia na Półwyspie Koreańskim.

Przyjęta w piątek rezolucja zakłada ograniczenie o 75 proc. dostaw ropy naftowej i produktów pochodnych do Korei Północnej. Poza tym do końca 2018 r. wszyscy Koreańczycy z północy pracujący poza swoim państwem muszą do niego wrócić.