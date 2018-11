Korea Północna: Molestowanie na porządku dziennym. Jest raport

Według raportu organizacji broniącej praw człowieka Human Rights Watch (HRW) molestowanie seksualne kobiet "jest na porządku dziennym" w Korei Północnej. Przestępstwo to nie jest w tym kraju praktycznie karane.

Raport HRW - najczęściej molestują i są molestowani urzędnicy

Dane z raportu organizacja HRW oparła m.in. o rozmowy z uciekinierami z Korei Północnej. Duża część osób uciekających i molestowanych to byli pracownicy urzędów państwowych.

Raport, który został zaprezentowany w Seulu, pokazał, że najczęściej molestowania dopuszczają się osoby będące urzędnikami państwowymi lub pracujące w służbach bezpieczeństwa - prokuratorzy, kontrolerzy biletów, policjanci żołnierze. Organizacja HRW stwierdza też, że dochodziło do gwałtów - za gwałt uznają takie czyny, w których użyto przemocy. Organizacja Narodów Zjednoczonych ( ONZ ) potwierdziła, że od 2015 roku w Korei Północnej skazano za gwałt tylko pięć osób.

- Raport przedstawia ponury obraz codziennych gwałtów i innych nadużyć seksualnych. Przemoc seksualna w Korei Północnej to tajemnica poliszynela, ogólnie tolerowana i niezwalczana - powiedział Kenneth Roth, dyrektor generalny HRW.

Raport HRW - molestowania nie można nigdzie zgłosić

W Korei Północnej brakuje narzędzi do zwalczania takich zachowań, co jedynie potwierdził raport HRW. Ofiary nie mają możliwości zgłaszać tego typu przestępstw i napaści; nie mogą otrzymać też pomocy medycznej i psychologa.

Dla wielu kobiet w Korei Północnej takie zdarzenia to element codzienności. "Brak edukacji seksualnej i niekontrolowane nadużycia władzy to jedne z wielu czynników, które doprowadziły do ukształtowania się takiej mentalności" - można przeczytać w raporcie HRW.