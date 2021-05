Korea Północna i propaganda Kima na uczelniach w Berlinie

W komunistycznej Korei Północnej kontakty zagraniczne są ograniczone do minimum. Dotyczy to również uniwersytetów. Tym bardziej dziwi więc fakt, że Uniwersytet Kim Il Sunga chwali się na swojej anglojęzycznej stronie internetowej, że ma powiązania z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi na świecie, w tym dwoma niemieckimi. Najwyraźniej uczelnia sprytnie dodaje przeszłe, obecne i domniemane partnerstwa do imponującej listy. Międzynarodowa wymiana naukowa jest "w pełnym rozkwicie", czytamy na stronie internetowej.