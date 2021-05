Europa łagodzi obostrzenia. Zobacz, jak wygląda sytuacja w innych krajach

Włochy, Holandia, Belgia

We Włoszech działają już ogródki gastronomiczne, a od 1 czerwca zostanie wznowiona obsługa wewnątrz lokali. Włosi mogą bez przeszkód poruszać się po całym kraju. Wielu z nich zamierza wyjechać, by wykorzystać dni wolne przypadającej z okazji Święta Republiki. W kraju działalność wznowiły też kina i teatry. Wciąż jednak utrzymana została godzina policyjna, która trwa od godz. 23 do 5 rano. Od 7 czerwca ma się ona zaczynać o północy, a przed wakacjami powinna zostać całkowicie zniesiona.