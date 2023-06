Korea Północna: "Chcemy zemsty". Kim Dzong Un wypędził tysiące ludzi na ulice

Korea Północna ma "najsilniejszą broń absolutną"

Północnokoreańska rakieta spadła do morza "po utracie ciągu z powodu nieprawidłowego uruchomienia silnika drugiego stopnia" – poinformował wówczas Pjongjang. Ministerstwo obrony Japonii przekazało, że obie rakiety znalazły się w wyłącznej strefie ekonomicznej kraju. Jeden wpadł do Morza Japońskiego, ok. 110 km na północny zachód od wyspy Hegura należącej do prefektury Ishigawa w środkowej części wyspy Honsiu, a druga w odległości ok. 250 km w tym samym kierunku od wyspy. Korea Północna obiecała również, że będzie nadal rozwijać swój potencjał nuklearny.