Korea Płn. wystrzeliła rakiety. Jest reakcja Donalda Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nadal wierzy w porozumienie z Koreą Północną w sprawie denuklearyzacji. Jego stanowiska nie zmieniły sobotnie testy rakiet krótkiego zasięgu, które Pjongjang wystrzelił w stronę Morza Japońskiego.

"Wszystko w tym bardzo interesującym świecie jest możliwe, ale wierzę, że Kim Dzong Un w pełni zdaje sobie sprawę z wielkiego potencjału gospodarczego Korei Północnej i nie zrobi niczego, co mogłoby go ograniczyć. Wie również, że jestem z nim. On nie chce złamać swojej obietnicy. Do porozumienia dojdzie!" - czytamy na Twitterze prezydenta USA.