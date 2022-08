Korea Płn. o wycofaniu się z NPT. "Prawo do samoobrony"

Korea Południowo surowo potępia ataki ze strony KRLD

We wtorek 2 sierpnia głos na temat aktu agresji ze stron Korei Płn. zabrał południowokoreański wiceminister spraw zagranicznych, Ham Sang-wook. Zdecydowanie potępił on Pjongjang za "nadużywanie" układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i wezwał reżim do powrotu do dialogu na rzecz pełnej, weryfikowalnej i nieodwracalnej denuklearyzacji.