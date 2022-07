Wściekłe ataki Kim Dzong Una. Grozi "wyeliminowaniem" sąsiada

Jak podaje "The Japan Times" nacisk Stanów Zjednoczonych na izolację Rosji z powodu jej inwazji na Ukrainę, w połączeniu z rosnącą wrogością wobec Chin, pozwoliły Kimowi na eskalację jego wrogiej retoryki. Nie ma szansy, by Rosja czy Chiny poparły jakiekolwiek środki przeciwko Korei Północnej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, tak jak to zrobiły w 2017 roku po serii testów broni, które nawet skłoniły byłego prezydenta Donalda Trumpa do ostrzeżenia przed "ogniem i furią".