Zełenski: Mieszkańcy Rosji są zmuszeni do życia w wielkiej biedzie

Prezydent Ukrainy wygłosił przemówienie przed parlamentem Korei Południowej. - Dobrze wiecie, co oznacza walka o swoją ziemię, bo w latach 50. przyszli do was ci, którzy chcieli zniszczyć waszą wolność i tożsamość. Walczyliście i świat was wsparł, a teraz my oczekujemy tego samego - mówił Wołodymyr Zełenski. Podkreślił też, że mieszkańcy Rosji są zmuszeni do życia w wielkiej biedzie.