Kopia "Mona Lisy" sprzedana. Kwota robi wrażenie

Do transakcji doszło w paryskim domu aukcyjnym Christie's. Kolekcjoner dzieł sztuki z Europy zakupił XVII-wieczną kopię obrazu Leonarda da Vinci "Mona Lisa" za zawrotną kwotę. "To szaleństwo, to absolutny rekord za reprodukcję 'Mona Lisy'" – stwierdziła rzeczniczka domu aukcyjnego.